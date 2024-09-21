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Вибухи чутно у Харкові: Терехов повідомляє про “приліт” у багатоповерхівку

Харків 23:05   21.09.2024
Вікторія Яковенко
Вибухи чутно у Харкові: Терехов повідомляє про “приліт” у багатоповерхівку

Близько 23:00 у Харкові пролунали вибухи.

Мер міста Ігор Терехов закликав бути обережними.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали удару по Харкову.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про пуски ворожих КАБів.

Пізніше Терехов, попередньо повідомив, про “приліт” у багатоповерхівку.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 23:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:00 у Харкові пролунали вибухи.".