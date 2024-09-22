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Терехов розповів про долю 16-поверхівки в Харкові, пошкодженої ударом ФАБ-250

Події 13:39   22.09.2024
Олена Нагорна
Терехов розповів про долю 16-поверхівки в Харкові, пошкодженої ударом ФАБ-250

Шістнадцятиповерхівка у Шевченківському районі Харкова, біля якої ввечері 21 вересня впала російська авіабомба, отримала дуже серйозні пошкодження, але її намагатимуться відновити якнайшвидше, сказав мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Один будинок дуже серйозно постраждав, є зміщення конструктиву будівлі. Тому сьогодні працюємо для того, щоб закрити контури. Будемо працювати з експертами, щоб якнайшвидше відбудувати цей будинок», — наголосив Терехов.

Загалом від авіаатаки, за його даними, зазнали пошкоджень 18 будинків. Наразі відповідні служби перевіряють комунікації поблизу місця «прильоту», у деяких домах та під’їздах вже відновили електро- та водопостачання.

«Дуже багато людей звернулося по допомогу з пораненнями. На жаль, ми маємо на теперішній час двох людей, які в дуже важкому стані перебувають у міській лікарні», — додав міський голова.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 23:00 21 вересня. В облпрокуратурі поінформували, що ворожий літак Су-34 випустив три авіабомби, попередньо ФАБ-250. Дві долетіли до Харкова, третя впала в Малоданилівській громаді. У Шевченківському районі Харкова влучання зафіксували у п’яти метрах від 16-поверхівки. За даними облуправління Нацполіції, були пошкоджені фасад та вікна 16-поверхівки, з неї евакуювали понад 80 мешканців. Чотири машини перед будинком згоріли повністю, ще 21 пошкоджена. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що через удар постраждала 21 людина, зокрема 17-річний хлопець, 17-річна дівчина та 8-річна дівчинка. Вісім осіб ушпиталені, стан двох із них (17-річного хлопця та 39-річної жінки) тяжкий, шістьох — середній.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 13:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шістнадцятиповерхівка у Шевченківському районі Харкова, біля якої ввечері 21 вересня впала російська авіабомба, отримала дуже серйозні пошкодження, але її намагатимуться відновити якнайшвидше, сказав мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.".