Удар біля 16-поверхівки в Харкові: постраждалих 21, поліція пише про ФАБ-500
До 21 зросла кількість постраждалих внаслідок влучання КАБу біля 16-поверхівки у Шевченківському районі Харкова близько 23-ї години 21 вересня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, авіація РФ скинула на Харків та Малоданилівську громаду три ФАБ-500. Одна з бомб упала біля під’їзду багатоповерхівки у Шевченківському районі Харкова. Пошкоджені фасад та вікна. Чотири машини перед будинком згоріли повністю, пошкоджені – 21.
Серед постраждалих – дитина 8 років та двоє 17-річних підлітків.
З будинку евакуювали понад 80 мешканців. За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, наряди правоохоронців постійно охоронятимуть пошкоджені доми, щоб не допустити мародерства. Також працює штаб Нацполіції, куди люди можуть звернутися із заявами про зниклих родичів або пошкоджене майно.
Внаслідок інших влучань у Малоданилівській громаді та Шевченківському районі Харкова ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Ігор Терехов попередньо повідомив про «приліт» по багатоповерхівці. Пізніше в облпрокуратурі поінформували, що ворог із літака Су-34 випустив три авіабомби, попередньо ФАБ-250. Дві долетіли до Харкова, третя впала в Малоданилівській громаді. У Шевченківському районі Харкова влучання зафіксували у п’яти метрах від 16-поверхівки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що там постраждали 13 людей віком від 8 до 84 років, серед них троє дітей. Двоє у важкому стані, троє – у легкому, решта – у середньому. Шістьох ушпиталили.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 07:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 21 зросла кількість постраждалих внаслідок влучання КАБу біля 16-поверхівки у Шевченківському районі Харкова близько 23-ї години 21 вересня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".