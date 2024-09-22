«Прилет» у многоэтажки в Харькове: пострадавших — 21, полиция пишет о ФАБ-500

До 21 возросло количество пострадавших в результате попадания КАБа возле 16-этажки в Шевченковском районе Харькова около 23 часов 21 сентября, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, авиация РФ сбросила на Харьков и Малоданиловскую громаду три ФАБ-500. Одна из бомб упала возле подъезда многоэтажки в Шевченковском районе Харькова. Повреждены фасад и окна. Четыре машины перед домом сгорели полностью, повреждены — 21.

Среди пострадавших — ребенок 8 лет и двое 17-летних подростков.

Из дома эвакуировали более 80 жителей. По словам начальника полиции Харьковщины Владимира Тимошко, наряды правоохранителей будут постоянно охранять поврежденные дома, чтобы не допустить мародерства. Также работает штаб Нацполиции, куда люди могут обратиться с заявлениями о пропавших родственниках или поврежденном имуществе.

В результате других попаданий в Малоданиловской громаде и Шевченковском районе Харькова никто не пострадал.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23:00. Мэр Игорь Терехов предварительно сообщил о «прилете» по многоэтажке. Позже в облпрокуратуре проинформировали, что враг из самолета Су-34 выпустил три авиабомбы, предварительно ФАБ-250. Две долетели до Харькова, третья упала в Малоданиловской громаде. В Шевченковском районе Харькова попадание зафиксировали в пяти метрах от 16-этажки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что там пострадали 13 человек от 8 до 84 лет, среди них трое детей. Два человека в тяжелом состоянии, трое – в легком, остальные – в среднем. Шесть пострадавших госпитализированы.