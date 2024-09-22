Враг ударил по Харькову двумя КАБами, второе попадание еще ищут (видео)
Около 23:00 враг из самолета Су-34 выпустил три КАБа. Два – долетели до Харькова, третий попал в Малоданиловской громаде, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
«По предварительным данным, это ФАБ-250. В Харькове одна из них попала на территории Шевченковского района, в пяти метрах от 16-этажного дома. Место попадания другой бомбы сейчас следователями и прокурорами устанавливается», — отметил Фильчаков.
Видео: Харьковская областная прокуратура
В результате обстрела Харькова пострадали 13 человек от 8 до 84 лет. Среди них трое детей. Два человека в тяжелом состоянии. Трое – в легком. Все остальные – в среднем. Госпитализированы 6 человек, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Сейчас проводится эвакуация из этого дома потому, что разрушения достаточно значительны, электроэнергии здесь не будет и, конечно, там будут проведены сначала все обследования, соответственно экспертные исследования по возможности эксплуатации в дальнейшем этого подъезда, этого жилого дома», — отметил Синегубов.
Видео: Олег Синегубов
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Сейчас известно о 12 пострадавших. Из пострадавшего дома эвакуировали 60 человек. По данным Терехова, среди пострадавших есть дети.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, попадание, прокуратура, синегубов, Фильчаков, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 01:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:00 враг из самолета Су-34 выпустил три КАБа. Два – долетели до Харькова, третий попал в Малоданиловской громаде, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.".