Из пострадавшего дома в Харькове эвакуировали 60 жителей — Терехов и Синегубов

О ситуации на месте удара по Харькову сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.

«На месте «прилета» горят несколько автомобилей, в ближайших многоэтажках выбиты стекла», — написал мэр.

«Из дома эвакуировали 60 человек», — отметил Синегубов.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Сейчас известно о 12 пострадавших.