Из пострадавшего дома в Харькове эвакуировали 60 жителей — Терехов и Синегубов
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О ситуации на месте удара по Харькову сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.
«На месте «прилета» горят несколько автомобилей, в ближайших многоэтажках выбиты стекла», — написал мэр.
«Из дома эвакуировали 60 человек», — отметил Синегубов.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Сейчас известно о 12 пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: прилет, синегубов, терехов, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 23:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на месте удара по Харькову сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОВА Олег Синегубов.".