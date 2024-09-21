З постраждалого будинку у Харкові евакуювали 60 жителів – Терехов і Синєгубов

Про ситуацію на місці удару по Харкову повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.

«На місці «прильоту» горять кілька автівок, у прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки», – написав мер.

«Із будинку евакуювали 60 людей», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, повідомив про «приліт» по багатоповерхівці. Про влучання двох КАБів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один із “прильотів” – у Шевченківському районі. Наразі відомо про 12 постраждалих.