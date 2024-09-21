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Вибухи чули у Харкові: Синєгубов повідомив район, де було влучання КАБ

Події 23:12   21.09.2024
Вікторія Яковенко
Вибухи чули у Харкові: Синєгубов повідомив район, де було влучання КАБ скриншот

Про влучання двох КАБів по Харкову повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Один із “прильотів” – у Шевченківському районі. Екстрені служби виїхали на місця.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, повідомив про «приліт» по багатоповерхівці.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 23:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про влучання двох КАБів по Харкову повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".