Вибухи чули у Харкові: Синєгубов повідомив район, де було влучання КАБ

Про влучання двох КАБів по Харкову повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Один із “прильотів” – у Шевченківському районі. Екстрені служби виїхали на місця.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, повідомив про «приліт» по багатоповерхівці.