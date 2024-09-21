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Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил район, где упал КАБ

Происшествия 23:12   21.09.2024
Виктория Яковенко
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил район, где упал КАБ скриншот

О попадании двух КАБов по Харькову сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Экстренные службы выехали на места.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 23:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попадании двух КАБов по Харькову сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".