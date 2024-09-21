Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил район, где упал КАБ

О попадании двух КАБов по Харькову сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Экстренные службы выехали на места.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке.