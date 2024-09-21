Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил район, где упал КАБ
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О попадании двух КАБов по Харькову сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Экстренные службы выехали на места.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 23:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попадании двух КАБов по Харькову сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".