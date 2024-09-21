Вже відомо про 12 постраждалих через удар по багатоповерхівці в Харкові
Щонайменше 12 людей отримали поранення внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці в Харкові.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – зазначив мер.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, повідомив про «приліт» по багатоповерхівці. Про влучання двох КАБів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один із “прильотів” – у Шевченківському районі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: пострадалі, прилет, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 23:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 12 людей отримали поранення внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці в Харкові.".