Вже відомо про 12 постраждалих через удар по багатоповерхівці в Харкові

Щонайменше 12 людей отримали поранення внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці в Харкові.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – зазначив мер.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, повідомив про «приліт» по багатоповерхівці. Про влучання двох КАБів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один із “прильотів” – у Шевченківському районі.