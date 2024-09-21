Уже известно о 12 пострадавших из-за удара по многоэтажке в Харькове

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате удара оккупантов по многоэтажке в Харькове.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», – отметил мэр.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе.