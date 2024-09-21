Live
  • Сб 21.09.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Уже известно о 12 пострадавших из-за удара по многоэтажке в Харькове

Происшествия 23:34   21.09.2024
Виктория Яковенко
Уже известно о 12 пострадавших из-за удара по многоэтажке в Харькове

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате удара оккупантов по многоэтажке в Харькове.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», – отметил мэр.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил район, где упал КАБ
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил район, где упал КАБ
21.09.2024, 23:12
Главные новости 21.09: удар по многоэтажке в Харькове — 12 пострадавших
Главные новости 21.09: удар по многоэтажке в Харькове — 12 пострадавших
21.09.2024, 23:34
Взрывы слышны в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в многоэтажку
Взрывы слышны в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в многоэтажку
21.09.2024, 23:05
Известный вуз пострадал из-за удара КАБ по Харькову – Терехов
Известный вуз пострадал из-за удара КАБ по Харькову – Терехов
21.09.2024, 13:11
На севере Харьковщины россияне самовольно покидают позиции – ОТГВ «Харьков»
На севере Харьковщины россияне самовольно покидают позиции – ОТГВ «Харьков»
21.09.2024, 11:12
Уже известно о 12 пострадавших из-за удара по многоэтажке в Харькове
Уже известно о 12 пострадавших из-за удара по многоэтажке в Харькове
21.09.2024, 23:34

Новости по теме:

09:08
Более 20 пострадавших и 2 погибших – Синегубов об ударах по Харькову и области
23:51
Число пострадавших в Харькове возросло до семи, среди них трое детей (видео)
09:02
Синегубов: утром ВС РФ обстреляли Чугуевский район, есть пострадавшие
08:47
Синегубов подытожил все обстрелы Харькова и области: есть погибшая и раненые
09:11
Пожаров в экосистемах Харьковщины за сутки стало меньше, чем накануне

Вы читали новость: «Уже известно о 12 пострадавших из-за удара по многоэтажке в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 23:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате удара оккупантов по многоэтажке в Харькове.".