Уже известно о 12 пострадавших из-за удара по многоэтажке в Харькове
По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате удара оккупантов по многоэтажке в Харькове.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», – отметил мэр.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пострадавшие, прилет, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 23:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате удара оккупантов по многоэтажке в Харькове.".