Среди пострадавших из-за удара по Харькову есть дети (обновлено)

В Шевченковском районе пострадали 12 человек, в том числе один ребенок, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Напротив дома горели 4 автомобиля, поврежден 21 автомобиль. Осмотр места продолжается», — добавил глава ХОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов позже уточнил, что среди пострадавших три несовершеннолетних. Одному ребенку 8 лет, еще двоим – по 17.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Сейчас известно о 12 пострадавших. Из пострадавшего дома эвакуировали 60 человек.