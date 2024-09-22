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Среди пострадавших из-за удара по Харькову есть дети (обновлено)

Общество 00:17   22.09.2024
Виктория Яковенко
Среди пострадавших из-за удара по Харькову есть дети (обновлено) скриншот

В Шевченковском районе пострадали 12 человек, в том числе один ребенок, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Напротив дома горели 4 автомобиля, поврежден 21 автомобиль. Осмотр места продолжается», — добавил глава ХОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов позже уточнил, что среди пострадавших три несовершеннолетних. Одному ребенку 8 лет, еще двоим – по 17.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23.00. Мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, сообщил о «прилете» по многоэтажке. О попадании двух КАБов сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один из «прилетов» – в Шевченковском районе. Сейчас известно о 12 пострадавших. Из пострадавшего дома эвакуировали 60 человек.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 00:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шевченковском районе пострадали 12 человек, в том числе один ребенок, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".