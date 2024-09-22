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Серед постраждалих через удар по Харкову є діти (оновлено)

Суспільство 00:17   22.09.2024
Вікторія Яковенко
Серед постраждалих через удар по Харкову є діти (оновлено) скриншот

У Шевченківському районі постраждали 12 осіб, серед них одна дитина, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Навпроти будинку горіли 4 автомобілі, пошкоджено 21 автомобіль. Огляд місця триває», – додав голова ХОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов пізніше уточнив, що серед постраждалих троє неповнолітніх. Одній дитині 8 років, ще двом – по 17.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, повідомив про «приліт» по багатоповерхівці. Про влучання двох КАБів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один із “прильотів” – у Шевченківському районі. Наразі відомо про 12 постраждалих. З постраждалого будинку евакуювали 60 людей.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 00:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Шевченківському районі постраждали 12 осіб, серед них одна дитина, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".