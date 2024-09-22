Ворог вдарив по Харкову двома КАБами, друге влучання ще шукають (відео)

Близько 23:00 ворог з літака Су-34 випустив три КАБи. Два – долетіли до Харкова, третій влучив у Малоданилівській громаді, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

«За попередніми даними, це ФАБ-250. У Харкові одна з них влучила на території Шевченківського району, в п’яти метрах від 16-поверхового будинку. Місце влучення іншої бомби на даний час слідчими та прокурорами встановлюється», – зазначив Фільчаков.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу Харкова постраждали 13 людей від 8 до 84 років. Серед них троє дітей. Двоє людей у важкому стані. Троє – у легкому. Всі інші — у середньому. Госпіталізовано 6 людей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі проводиться евакуація з цього будинку тому, що руйнації досить значні, електроенергії наразі тут не буде і, звичайно, там будуть проведені спочатку всі обстеження, відповідно експертні дослідження щодо можливості експлуатації у подальшому цього під’їзду, цього житлового будинку», – зазначив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, повідомив про «приліт» по багатоповерхівці. Про влучання двох КАБів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один із “прильотів” – у Шевченківському районі. Наразі відомо про 12 постраждалих. З постраждалого будинку евакуювали 60 людей. За даними Терехова, серед постраждалих є діти.