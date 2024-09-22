Live
  • Нд 22.09.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Ворог вдарив по Харкову двома КАБами, друге влучання ще шукають (відео)

Події 01:02   22.09.2024
Вікторія Яковенко
Ворог вдарив по Харкову двома КАБами, друге влучання ще шукають (відео) скриншот

Близько 23:00 ворог з літака Су-34 випустив три КАБи. Два – долетіли до Харкова, третій влучив у Малоданилівській громаді, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

«За попередніми даними, це ФАБ-250. У Харкові одна з них влучила на території Шевченківського району, в п’яти метрах від 16-поверхового будинку. Місце влучення іншої бомби на даний час слідчими та прокурорами встановлюється», – зазначив Фільчаков.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу Харкова постраждали 13 людей від 8 до 84 років. Серед них троє дітей. Двоє людей у важкому стані. Троє – у легкому. Всі інші — у середньому. Госпіталізовано 6 людей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі проводиться евакуація з цього будинку тому, що руйнації досить значні, електроенергії наразі тут не буде і, звичайно, там будуть проведені спочатку всі обстеження, відповідно експертні дослідження щодо можливості експлуатації у подальшому цього під’їзду, цього житлового будинку», – зазначив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. Мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, повідомив про «приліт» по багатоповерхівці. Про влучання двох КАБів повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один із “прильотів” – у Шевченківському районі. Наразі відомо про 12 постраждалих. З постраждалого будинку евакуювали 60 людей. За даними Терехова, серед постраждалих є діти.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог вдарив по Харкову двома КАБами, друге влучання ще шукають (відео)
Ворог вдарив по Харкову двома КАБами, друге влучання ще шукають (відео)
22.09.2024, 01:02
Біля Глибокого РФ посилює штурмові загони: ОТУВ “Харків” про ситуацію
Біля Глибокого РФ посилює штурмові загони: ОТУВ “Харків” про ситуацію
20.09.2024, 10:37
Терехов звернувся до харків’ян з місця «прильоту» й розповів про наслідки
Терехов звернувся до харків’ян з місця «прильоту» й розповів про наслідки
22.09.2024, 00:42
Серед постраждалих через удар по Харкову є діти (оновлено)
Серед постраждалих через удар по Харкову є діти (оновлено)
22.09.2024, 00:17
Головні новини Харкова 22 вересня: удар КАБ – серед постраждалих діти
Головні новини Харкова 22 вересня: удар КАБ – серед постраждалих діти
22.09.2024, 01:05
З постраждалого будинку у Харкові евакуювали 60 жителів – Терехов і Синєгубов
З постраждалого будинку у Харкові евакуювали 60 жителів – Терехов і Синєгубов
21.09.2024, 23:55

Новини за темою:

01:02
Ворог вдарив по Харкову двома КАБами, друге влучання ще шукають (відео)
00:17
Серед постраждалих через удар по Харкову є діти (оновлено)
23:51
Головні новини 21.09: удар по багатоповерхівці у Харкові – 12 постраждалих
23:12
Вибухи чули у Харкові: Синєгубов повідомив район, де було влучання КАБ
17:10
Де атакував ворог впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Ви читали новину: «Ворог вдарив по Харкову двома КАБами, друге влучання ще шукають (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 01:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:00 ворог з літака Су-34 випустив три КАБи. Два – долетіли до Харкова, третій влучив у Малоданилівській громаді, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.".