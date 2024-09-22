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17-річний хлопець і жінка важкі – Синєгубов про стан постраждалих у Харкові

Події 09:00   22.09.2024
Олена Нагорна
17-річний хлопець і жінка важкі – Синєгубов про стан постраждалих у Харкові

Двоє людей – 17-річний хлопець і 39-річна жінка – перебувають у важкому стані після влучання ворожої авіабомби біля 16-поверхівки у Шевченківському районі Харкова близько 23-ї години 21 вересня, інформує в ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що від цієї атаки постраждала 21 людина, зокрема 17-річний хлопець, 17-річна дівчина та 8-річна дівчинка. Вісім осіб ушпиталені, стан шістьох із них – середній.

Зазнали руйнувань житлові будинки 16 та 9 поверхів, пошкоджені ще сім домів. Вибито понад 1200 вікон, пошкоджений 21 автомобіль.

За словами мера Ігоря Терехова, серед постраждалих – десять людей, які старші за 65 років.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 23:00. В облпрокуратурі поінформували, що ворог із літака Су-34 випустив три авіабомби, попередньо ФАБ-250. Дві долетіли до Харкова, третя впала в Малоданилівській громаді. У Шевченківському районі Харкова влучання зафіксували у п’яти метрах від 16-поверхівки. За даними облуправління Нацполіції, ворог застосував ФАБ-500. Пошкоджені фасад та вікна 16-поверхівки, з неї евакуювали понад 80 мешканців. Чотири машини перед будинком згоріли повністю, ще 21 пошкоджена.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 09:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей – 17-річний хлопець і 39-річна жінка – перебувають у важкому стані після влучання ворожої авіабомби біля 16-поверхівки у Шевченківському районі Харкова близько 23-ї години 21 вересня, інформує в ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.".