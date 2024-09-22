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17-летний парень и женщина тяжелые — Синегубов о пострадавших в Харькове

Происшествия 09:00   22.09.2024
Елена Нагорная
17-летний парень и женщина тяжелые — Синегубов о пострадавших в Харькове

Два человека — 17-летний парень и 39-летняя женщина — находятся в тяжелом состоянии после попадания вражеской авиабомбы возле 16-этажки в Шевченковском районе Харькова около 23 часов 21 сентября, информирует в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что всего от этой атаки пострадал 21 человек, в том числе 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Восемь человек госпитализированы, состояние шестерых из них — среднее.

Подверглись разрушениям жилые дома 16 и 9 этажей, повреждены еще семь домов. Выбито более 1200 окон, поврежден 21 автомобиль.

По словам мэра Игоря Терехова, среди пострадавших десять человек в возрасте старше 65 лет.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 23:00. В облпрокуратуре проинформировали, что враг из самолета Су-34 выпустил три авиабомбы, предварительно ФАБ-250. Две долетели до Харькова, третья упала в Малоданиловской громаде. В Шевченковском районе Харькова попадание зафиксировали в пяти метрах от 16-этажки. По данным облуправления Нацполиции, враг применил ФАБ-500. Повреждены фасад и окна 16-этажки, из нее эвакуировали более 80 жильцов. Четыре машины перед домом сгорели полностью, еще 21 повреждена.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 09:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека — 17-летний парень и 39-летняя женщина — находятся в тяжелом состоянии после попадания вражеской авиабомбы возле 16-этажки в Шевченковском районе Харькова около 23 часов 21 сентября, информирует в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".