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Авиаудар по Харькову: прокуратура актуализировала информацию о «прилетах»

Происшествия 20:17   24.09.2024
Елена Нагорная
Авиаудар по Харькову: прокуратура актуализировала информацию о «прилетах»

Обновленную информацию об ударе по Харькову 24 сентября опубликовала областная прокуратура — авиация РФ в период между 15:20 и 15:40 нанесла шесть ударов бомбами ФАБ-250/500 с УМПК.

▪️В Киевском районе бомба попала в 9-этажку. Погибла женщина, еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Еще одно попадание в Киевском районе было по открытой территории.

▪️В Немышлянском районе зафиксировали попадание по цеху хлебозавода. Погибла женщина, еще восемь человек получили ранения. Все пострадавшие — сотрудники предприятия.

▪️В Салтовском районе авиабомба упала вблизи домов и детской площадки. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также в этом районе зафиксировано еще одно попадание по открытому участку — ранен мужчина.

▪️В Шевченковском районе авиабомба упала в лесополосе.

Всего от этой атаки погибли три человека и еще более чем 30 пострадали.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, в Харькове после 15:20 прозвучали две серии взрывов. По информации облпрокуратуры, три самолета Су-34 выпустили по Харькову и пригороду восемь авиабомб. Две упали в Циркуновской громаде, еще шесть — в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. По данным облуправления Нацполиции, в Киевском районе бомба ФАБ-500 попала в девятиэтажку, были разрушены пять этажей. 70-летняя жительница дома скончалась в больнице. На месте другого попадания в Киевском районе начался пожар на базе отдыха. В Немышлянском районе произошел взрыв вблизи хлебозавода — погибла женщина. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по хлебозаводу также прилетела бомба ФАБ-500. В результате удара по Салтовскому району повреждены спортплощадка, детсад, окна в многоквартирных домах и супермаркет. По словам главного следователя Харьковщины Сергея Болвинова, там погибла женщина, которая выгуливала собаку. Известно всего о 31 пострадавшем в Харькове.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 20:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленную информацию об ударе по Харькову 24 сентября опубликовала областная прокуратура — авиация РФ в период между 15:20 и 15:40 нанесла шесть ударов бомбами ФАБ-250/500 с УМПК.".