Авиаудар по Харькову: прокуратура актуализировала информацию о «прилетах»
Обновленную информацию об ударе по Харькову 24 сентября опубликовала областная прокуратура — авиация РФ в период между 15:20 и 15:40 нанесла шесть ударов бомбами ФАБ-250/500 с УМПК.
▪️В Киевском районе бомба попала в 9-этажку. Погибла женщина, еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Еще одно попадание в Киевском районе было по открытой территории.
▪️В Немышлянском районе зафиксировали попадание по цеху хлебозавода. Погибла женщина, еще восемь человек получили ранения. Все пострадавшие — сотрудники предприятия.
▪️В Салтовском районе авиабомба упала вблизи домов и детской площадки. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также в этом районе зафиксировано еще одно попадание по открытому участку — ранен мужчина.
▪️В Шевченковском районе авиабомба упала в лесополосе.
Всего от этой атаки погибли три человека и еще более чем 30 пострадали.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Напомним, в Харькове после 15:20 прозвучали две серии взрывов. По информации облпрокуратуры, три самолета Су-34 выпустили по Харькову и пригороду восемь авиабомб. Две упали в Циркуновской громаде, еще шесть — в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. По данным облуправления Нацполиции, в Киевском районе бомба ФАБ-500 попала в девятиэтажку, были разрушены пять этажей. 70-летняя жительница дома скончалась в больнице. На месте другого попадания в Киевском районе начался пожар на базе отдыха. В Немышлянском районе произошел взрыв вблизи хлебозавода — погибла женщина. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по хлебозаводу также прилетела бомба ФАБ-500. В результате удара по Салтовскому району повреждены спортплощадка, детсад, окна в многоквартирных домах и супермаркет. По словам главного следователя Харьковщины Сергея Болвинова, там погибла женщина, которая выгуливала собаку. Известно всего о 31 пострадавшем в Харькове.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, київський район, киевский район, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 20:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленную информацию об ударе по Харькову 24 сентября опубликовала областная прокуратура — авиация РФ в период между 15:20 и 15:40 нанесла шесть ударов бомбами ФАБ-250/500 с УМПК.".