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Авіаудар по Харкову: прокуратура актуалізувала інформацію щодо «прильотів»

Події 20:17   24.09.2024
Олена Нагорна
Авіаудар по Харкову: прокуратура актуалізувала інформацію щодо «прильотів»

Оновлену інформацію щодо удару по Харкову 24 вересня опублікувала обласна прокуратура – авіація РФ у період між 15:20 та 15:40 завдала шість ударів бомбами ФАБ-250/500 з УМПК.

▪️У Київському районі бомба влучила у 9-поверхівку. Загинула жінка, ще 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Ще одне влучання в Київському районі було по відкритій ділянці.

▪️У Немишлянському районі зафіксували влучання по цеху хлібозаводу. Загинула жінка, ще вісім людей отримали поранення. Усі постраждалі — співробітники підприємства.

▪️У Салтівському районі авіабомба влучила поблизу будинків та дитячого майданчика. Одна жінка загинула, ще двоє людей отримали поранення. Також у цьому районі зафіксоване ще одне влучання по відкритій ділянці: поранений чоловік.

▪️У Шевченківському районі авіабомба впала у лісосмузі.

Загалом від цієї атаки загинули троє людей і ще понад 30 постраждали.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, у Харкові після 15:20 пролунали дві серії вибухів. За інформацією облпрокуратури, три літаки Су-34 випустили по Харкову та передмістю вісім авіабомб. Дві впали у Циркунівській громаді, ще шість — у Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. За даними облуправління Нацполіції, у Київському районі бомба ФАБ-500 влучила у дев’ятиповерхівку, були зруйновані п’ять поверхів. 70-річна мешканка будинку померла у лікарні. На місці іншого влучання у Київському районі розпочалася пожежа на базі відпочинку. У Немишлянському районі стався вибух поблизу хлібозаводу – загинула жінка. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по хлібозаводу також прилетіла бомба ФАБ-500.  Внаслідок удару по Салтівському району пошкоджені спортмайданчик, дитсадок, вікна у багатоквартирних будинках та супермаркет. За словами головного слідчого Харківщини Сергія Болвінова, там загинула жінка, яка вигулювала собаку. Відомо загалом про 31 постраждалого у Харкові.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 20:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлену інформацію щодо удару по Харкову 24 вересня опублікувала обласна прокуратура – авіація РФ у період між 15:20 та 15:40 завдала шість ударів бомбами ФАБ-250/500 з УМПК.".