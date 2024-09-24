ГСЧС о ночном «прилете» по Харькову: горело 100 квадратных метров
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов и пожаров на Харьковщине за сутки.
За сутки в Харьковской области зафиксировали три пожара из-за российских обстрелов. Все — в Харькове и пригороде.
«Около 17:45 под бомбовый удар попала Циркуновская громада. Произошли пожары сухой травы на открытом пространстве на двух разных локациях площадью 3 га и 300 кв. м. А уже около 03:40 24 сентября вражеский боеприпас попал на открытый участок местности в Киевском районе Харькова, вызвав пожар сухой травы на площади 100 м кв.» — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 24 сентября.
Всего в области было 67 пожаров за сутки. Из них 45 — в природных экосистемах. Горело более 37,5 га.
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«В результате одного из таких пожаров пострадал 66-летний мужчина», — отметили спасатели.
Напомним, около 03:40 24 сентября в Харькове раздался взрыв. Позже мэр Игорь Терехов проинформировал, что оккупанты ударили по Киевскому району. Предварительно, ракетой по открытой территории. Информации о пострадавших не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ГСЧС, новости Харькова, пожары, прилет;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 07:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов и пожаров на Харьковщине за сутки".