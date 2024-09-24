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ДСНС про нічний “приліт” по Харкову: горіло 100 квадратних метрів

Події 07:38   24.09.2024
Оксана Горун
ДСНС про нічний “приліт” по Харкову: горіло 100 квадратних метрів Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів та пожеж на Харківщині за добу.

За добу на Харківщині зафіксували три пожежі через російські обстріли. Усі – в Харкові та передмісті.

“Близько 17:45 під бомбовий удар потрапила Циркунівська громада. Сталися пожежі сухої трави на відкритому просторі на двох різних локаціях площами 3 га та 300 м кв. А вже близько 03:40 24 вересня ворожий боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у Київському районі Харкова, спричинивши пожежу сухої трави на площі 100 м кв.” – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 24 вересня.

Загалом в області було 67 пожеж за добу. З них 45 – у природних екосистемах. Горіло понад 37,5 га.

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“Внаслідок однієї з таких пожеж постраждав 66-річний чоловік”, – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, близько 03:40 24 вересня у Харкові пролунав вибух. Згодом мер Ігор Терехов поінформував, що окупанти вдарили по Київському району. Попередньо, ракетою по відкритій території. Інформації щодо постраждалих не було.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 07:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів та пожеж на Харківщині за добу".