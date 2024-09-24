ДСНС про нічний “приліт” по Харкову: горіло 100 квадратних метрів
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів та пожеж на Харківщині за добу.
За добу на Харківщині зафіксували три пожежі через російські обстріли. Усі – в Харкові та передмісті.
“Близько 17:45 під бомбовий удар потрапила Циркунівська громада. Сталися пожежі сухої трави на відкритому просторі на двох різних локаціях площами 3 га та 300 м кв. А вже близько 03:40 24 вересня ворожий боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у Київському районі Харкова, спричинивши пожежу сухої трави на площі 100 м кв.” – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 24 вересня.
Загалом в області було 67 пожеж за добу. З них 45 – у природних екосистемах. Горіло понад 37,5 га.
Читайте також: В екопарку під Харковом не відмовляються від Балу хризантем
“Внаслідок однієї з таких пожеж постраждав 66-річний чоловік”, – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, близько 03:40 24 вересня у Харкові пролунав вибух. Згодом мер Ігор Терехов поінформував, що окупанти вдарили по Київському району. Попередньо, ракетою по відкритій території. Інформації щодо постраждалих не було.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, ГСЧС, новини Харкова, пожежа, прилет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ДСНС про нічний “приліт” по Харкову: горіло 100 квадратних метрів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 07:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів та пожеж на Харківщині за добу".