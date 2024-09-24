Нічний вибух у Харкові: ворог вдарив ракетою по Київському району

Близько 03:40 у Харкові пролунав вибух.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові пролунав вибух.

Пізніше мер Ігор Терехов поінформував, що окупанти вдарили по Київському району. Попередньо, ракетою по відкритій території.

Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав харків’ян залишатися в укриттях.