Нічний вибух у Харкові: ворог вдарив ракетою по Київському району
Близько 03:40 у Харкові пролунав вибух.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові пролунав вибух.
Пізніше мер Ігор Терехов поінформував, що окупанти вдарили по Київському району. Попередньо, ракетою по відкритій території.
Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав харків’ян залишатися в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 07:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 03:40 у Харкові пролунав вибух. ".