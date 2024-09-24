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Ночной взрыв в Харькове: враг ударил ракетой по Киевскому району

Происшествия 07:20   24.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночной взрыв в Харькове: враг ударил ракетой по Киевскому району

Около 03:40 в Харькове раздался взрыв. 

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прозвучал взрыв. 

Позже мэр Игорь Терехов проинформировал, что оккупанты ударили по Киевскому району. Предварительно, ракетой по открытой территории. 

Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 07:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 03:40 в Харькове раздался взрыв. ".