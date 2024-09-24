Ночной взрыв в Харькове: враг ударил ракетой по Киевскому району
Около 03:40 в Харькове раздался взрыв.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прозвучал взрыв.
Позже мэр Игорь Терехов проинформировал, что оккупанты ударили по Киевскому району. Предварительно, ракетой по открытой территории.
Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал харьковчан оставаться в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, ворог, враг, ракета, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 07:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 03:40 в Харькове раздался взрыв. ".