Ночной взрыв в Харькове: враг ударил ракетой по Киевскому району

Около 03:40 в Харькове раздался взрыв.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прозвучал взрыв.

Позже мэр Игорь Терехов проинформировал, что оккупанты ударили по Киевскому району. Предварительно, ракетой по открытой территории.

Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал харьковчан оставаться в укрытиях.