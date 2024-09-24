Сегодня 24 сентября: какой праздник и день в истории

24 сентября 1941 года началась операция «Огненный смерч»: в оккупированном немцами Киеве НКВД СССР уничтожило взрывами исторический центр. В 1957-м президент США ввел войска в город Литл-Рок, чтобы обеспечить безопасность девяти чернокожих школьников. В 1989-м году Папа Римский Иоанн Павел II признал, что Галилей был прав и попросил прощения. В 2004-м на кандидата в президенты Украины Януковича совершили «страшное покушение», попав в него яйцом.

Праздники и памятные даты 24 сентября

24 сентября в мире – Всемирный день против патентов на программное обеспечение.

Также отмечают: Международный день караванщика.

24 сентября в истории

24 сентября 1852 года французский изобретатель Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем собственной конструкции. Подробнее.

24 сентября 1941 года в центре Киева начались массовые взрывы и пожары. Подробнее.

24 сентября 1957 года президент США Дуайт Эйзенхауэр принял решение ввести федеральные войска (101-ю воздушно-десантную дивизию армии США) в город Литл-Рок, чтобы обеспечить посещение средней школы девятью чернокожими учениками – вместе с белыми. «Девятка из Литл-Рока» в США является одним из живых символов борьбы против сегрегации и расовой дискриминации. Чтобы стать такими, этим людям пришлось пережить много унижений и несправедливости.

Все началось с судебного решения, которое позволило чернокожим детям в США посещать школы вместе с белыми. Судебные процессы, касающиеся сегрегации в Соединенных Штатах, происходили неоднократно. Прецедентом на долгие десятилетия стало решение Верховного суда от 1896 года, вынесенное по делу «Плесси против Фергюсона». Тогда суд постановил, по сути, что сегрегация по расовому признаку не нарушает конституцию (конкретно – 14-ю поправку). Оправдывали этот парадокс в сфере гражданских прав следующим образом: главное – соблюдение принципа «разделенные, но равные». То есть права не нарушены разделением граждан разных рас, если отдельные для черных и белых кварталы, здания, школы, вагоны транспорта и т.п. – одинаковы по качеству. Поэтому сегрегация в США была абсолютно законной и повсеместной вплоть до середины ХХ века (хотя в разных штатах отношение к ней было разным – как и к рабству в XIX веке).

Успешно оспорить это решение Верховного суда в 1950-х удалось родителям школьников, которых поддержала и сплотила Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP). В 1951-м родители подали коллективный иск в Федеральный районный суд штата Канзас против совета по образованию города Топика (известный как «Оливер Браун и другие против Совета по образованию Топики»). В иске родители доказывали, что никакой принцип «разделены, но равны» на самом деле не действует. В частности, Оливер Браун подчеркивал, что его дочь должна бы ходить в школу для белых, ведь та находится в пяти кварталах от их дома, но из-за сегрегации ей придется посещать школу для черных на расстоянии 21 квартала. Несмотря на очевидность аргументов, районный суд вынес решение в пользу Совета образования, сославшись на все то же решение 1896 по делу «Плесси против Фергюсона». Но в дальнейшем при поддержке NAACP это дело объединили еще с четырьмя разными исками на ту же тему из разных штатов и ​​довели до Верховного суда. И тот 17 мая 1954 года издал историческое решение, провозгласив все законы о создании сегрегированных школ неконституционными.

Основываясь на этом решении, NAACP попыталась зарегистрировать темнокожих учащихся в школах, где раньше учились только белые учащиеся. Самые скандальные последствия это имело в столице южного штата Арканзас – Литл-Рок. Причем начиналось все не так уж плохо. Директор местной школы «Little Rock Central High» выполнил требования законодательства – в 1955 году он представил школьному совету план постепенной интеграции, а та этот план единогласно одобрила. Реализовывать план должны были начать осенью 1957 года. К новому учебному году NAACP зарегистрировала в школе девять темнокожих учеников. И 4 сентября они попытались впервые пойти в школу.

Но местный губернатор Орвал Фобус, не желавший терять на выборах голоса сторонников сегрегации, нагнал под школу войска Национальной гвардии. По официальной версии, они якобы должны были «сохранить мир», но по факту просто не пускали чернокожих детей в школу. Собравшаяся вокруг толпа белых тем временем выкрикивала угрозы и оскорбления. Понятно, что на следующий день никто из новых учеников и не пытался попасть на уроки. Однако это был далеко не финал истории. 9 сентября школьный округ Литл-Рок опубликовал заявление, в котором осудил размещение губернатором солдат в школе. В городе продолжались протесты против интеграции. Ситуация быстро приобретала национальную огласку. Мэр Литл-Рока Вудро Вильсон Манн обратился к президенту США Эйзенхауэру, чтобы тот вмешался и направил федеральные войска для обеспечения защиты чернокожих учеников. Эйзенхауэр принял это решение 24 сентября. В обращении к нации он объяснил, что США не могут себе позволить таких инцидентов с нарушением прав человека, ведь ими воспользуются враги в мире (он, разумеется, упоминал коммунистов), чтобы подвергнуть сомнению авторитет США, в частности, в ООН. Что касается юридической основы своего решения, то президент сослался на «Акт о восстании» (1807 года), который уполномочил президента США развернуть армию внутри страны для подавления общественных беспорядков или восстания. Эйзенхауэр направил в Литтл-Рок 1200 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии и федерализовал (подчинил себе) всю Нацгвардию Арканзаса, выведя ее из-под контроля Фобуса. Губернатор характеризовал федеральные войска как оккупационную армию, противники интеграции протестовали. Но под охраной тысячи военных чернокожие ученики ходили в школу.

Войска вывели только через два месяца. Ситуация якобы стабилизировалась, но «Девятку из Литл-Рока» нон-стоп травили белые одноклассники. Несмотря на ряд тяжелых инцидентов, школьники смогли завершить учебный год. В дальнейшем все они получили высшее образование и нашли себя в разных областях – от общественной деятельности до бизнеса. В 1996 году семеро из девяти стали героями «Шоу Опры Уинфри», где встретились с несколькими белыми одноклассниками. В ноябре 1999 года президент США Билл Клинтон отметил «Девятку из Литл-Рока», вручив каждому из них по золотой медали Конгресса США. А 9 декабря 2008 года они присутствовали на инаугурации Барака Обамы – первого президента-афроамериканца.

24 сентября 1989 года Папа Римский Иоанн Павел II публично признал, что Галилео Галилей был прав, и принес извинения от имени церкви умершему ученому. Иоанн Павел II вернул Галилею «право быть законным сыном церкви». Всего за время руководства Католической церковью Иоанн Павел II принес около 100 публичных извинений за решения, которые принимал Святой Престол на протяжении многих веков. В частности, по его инициативе реабилитировали Джордано Бруно, Савонарола, Ян Гус и Мартин Лютер.

24 сентября 2004 года произошло знаменитое «яичное покушение» на кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Подробнее.

Церковный праздник 24 сентября

24 сентября чтят память первомученицы равноапостольной Феклы и преподобного Феодосия Манявского. Подробнее.

Народные приметы

Если белки активно закапывают орехи, скоро начнутся морозы.

Если пчелы еще летают, зима будет поздней и мягкой.

Если уже взошли озимые, то на следующий год будет хороший урожай.

Что нельзя делать 24 сентября

Нельзя поднимать предметы с земли.

Нельзя мыть голову.