Сегодня 7 января: какой праздник и день в истории
7 января – Рождество Христово. В этот день Галилей открыл спутники Юпитера, а французские физики сообщили об изобретении фотографии.
Праздники и памятные даты 7 января
Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 7 января нет. Христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.
7 января в истории
7 января 1610 года Галилео Галилей с помощью первого телескопа в мире открыл спутники Юпитера. Во время первого наблюдения он увидел всего три спутника, а с 8 января по 2 марта открыл и четвертый. Сам Галилей назвал открытые им космические тела «планетами Медичи» и присвоил им порядковые номера. А современные названия – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто – дал немецкий астроном Симон Мариус. Он соперничает с Галилеем за право открывателя, ведь наблюдал спутники Юпитера раньше – еще в 1609 году, однако вовремя не опубликовал об этом данные. Такие названия астроном избрал, поскольку все перечисленные персонажи древнегреческой мифологии были любовницами и любовниками Зевса, а Юпитер – это римский аналог главного греческого бога.
7 января 1839 года принято считать днем рождения фотографии. В этот день французский физик Франсуа Араго во время заседания Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. Этот фотографический процесс основан на светочувствительности йодистого серебра. «Снимки», получаемые таким путем, напоминают скорее отражение в зеркале. В зависимости от наклона пластинки к источнику света дагеротип может выглядеть как позитив и как негатив. Технологию использовали в течение нескольких десятков лет, но впоследствии заменили более дешевыми и более простыми процессами.
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7 января 1992 года Португалия признала независимость Украины.
Церковный праздник 7 января
7 января – Рождество Христово. Иисус Христос родился в Вифлееме во времена царствования императора Октавиана Августа. Дева Мария и ее муж Иосиф пришли в город, чтобы внести свои имена в список при переписи населения, который проводил кесарь. Там они не нашли свободного места в гостиницах и остановились в известняковой пещере, предназначенной для стойла. Там, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, родился Христос. Весть о Рождестве Спасителя мира первыми услышали пастухи, стерегшие ночью стадо. К ним явился ангел и сообщил, что родился Спаситель. И пастухи первыми пришли поклониться ребенку. Также о Рождестве Христовом известила звезда, которую увидели волхвы. Они тоже пришли поклониться Спасителю и принесли дары. Празднование Рождества началось еще во времена апостолов. Этот праздник – самый большой, всемирный и радостный, является началом и основой для других праздников.
Народные приметы
На небе много звезд – год будет богатым.
Идет снег – год будет удачным.
Что нельзя делать 7 января
Нельзя физически работать, заниматься рукоделием и работой по дому.
Нельзя ссориться и злословить.
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- • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 января – Рождество Христово. В этот день Галилей открыл спутники Юпитера, а французские физики сообщили об изобретении фотографии".