Сьогодні 7 січня: яке свято та день в історії

7 січня – Різдво Христове. Цього дня Галілей відкрив супутники Юпітера, а французькі фізики повідомили про винахід фотографії.

Свята та пам’ятні дати 7 січня

Визначних пам’ятних дат, професійних та державних свят в Україні 7 січня немає. Християни східного обряду відзначають Різдво Христове.

7 січня в історії

7 січня 1610 року Галілео Галілей за допомогою першого телескопа у світі відкрив супутники Юпітера. Під час першого спостереження він побачив лише три супутники, а з 8 січня по 2 березня відкрив і четвертий. Сам Галілей назвав відкриті ним космічні тіла “планетами Медічі” та привласнив їм порядкові номери. А сучасні назви – Іо, Європа, Ганімед та Каллісто – дав німецький астроном Сімон Маріус. Він змагається з Галілеєм за право відкривача, адже спостерігав супутники Юпітера раніше – ще 1609 року, проте вчасно не опублікував дані. Такі назви астроном обрав, оскільки всі перелічені персонажі давньогрецької міфології були коханками та коханцями Зевса, а Юпітер – це римський аналог головного грецького бога.

7 січня 1839 року прийнято вважати днем ​​народження фотографії. Цього дня французький фізик Франсуа Араго під час засідання Паризької академії наук вперше повідомив про винахід Дагером та Ньєпсом дагеротипії. Цей фотографічний процес ґрунтується на світлочутливості йодистого срібла. “Знімки”, отримані таким шляхом, нагадують швидше відбиток у дзеркалі. Залежно від нахилу пластинки до джерела світла, дагеротип може виглядати як позитив і як негатив. Технологію використовували протягом кількох десятків років, але згодом замінили дешевшими та простішими процесами.

7 січня 1992 року Португалія визнала незалежність України.

Церковне свято 7 січня

7 січня – Різдво Христове. Ісус Христос народився у Віфлеємі за часів царювання імператора Октавіана Августа. Діва Марія та її чоловік Йосип прийшли до міста, щоб внести свої імена до списку під час перепису населення, яке проводив кесар. Там вони не знайшли вільного місця у готелях і зупинилися у вапняковій печері, призначеній для стійла. Там, серед сіна та соломи, розкиданих для корму та підстилки худоби, народився Христос. Звістку про Різдво Спасителя світу першими почули пастухи, що стерегли вночі стадо. До них прийшов ангел і повідомив, що народився Спаситель. І пастухи першими прийшли вклонитися дитині. Також про Різдво Христове сповістила зірка, яку побачили волхви. Вони теж прийшли вклонитися Спасителеві та принесли дари. Святкування Різдва розпочалося ще за часів апостолів. Це свято – найбільше, всесвітнє та радісне.

Народні прикмети

На небі багато зірок – рік буде багатим.

Йде сніг – рік буде вдалим.

Що не можна робити 7 січня

Не можна фізично працювати, займатися рукоділлям та роботою вдома.

Не можна сваритися та лихословити.