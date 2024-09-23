В екопарку під Харковом не відмовляються від Балу хризантем

З 29 вересня і до перших заморозків харківський екопарк прикрашатимуть різнобарвні хризантеми. Масових заходів з нагоди Балу хризантем не буде – з міркувань безпеки.

«На жаль, повністю безпечних місць в Україні зараз немає, і Харків та наш екопарк не виняток. Як ви всі бачите, обстріли зараз відбуваються цілком хаотично, тому ми не можемо собі дозволити організацію масових заходів. Проте розмаїття різнобарвних хризантем – це наша традиція, яку не здолають вороги!… Ми суворо дотримуємось усіх необхідних заходів безпеки, і екопарк відкритий для кожного, хто розуміє відповідальність та готовий приєднатися до нашого свята», — йдеться у публікації на Facebook-сторінці екопарку.

Нагадаємо, у 2023 році екопарк восени прикрашали хризантемами, традицію порушили лише у 2022-му, показавши замість квітів руйнування внаслідок російських обстрілів. Тоді територія була закрита через високу мінну небезпеку.