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В екопарку під Харковом не відмовляються від Балу хризантем

Суспільство 21:39   23.09.2024
Олена Нагорна
В екопарку під Харковом не відмовляються від Балу хризантем Фото: Facebook екопарку

З 29 вересня і до перших заморозків харківський екопарк прикрашатимуть різнобарвні хризантеми. Масових заходів з нагоди Балу хризантем не буде – з міркувань безпеки.

«На жаль, повністю безпечних місць в Україні зараз немає, і Харків та наш екопарк не виняток. Як ви всі бачите, обстріли зараз відбуваються цілком хаотично, тому ми не можемо собі дозволити організацію масових заходів. Проте розмаїття різнобарвних хризантем – це наша традиція, яку не здолають вороги!… Ми суворо дотримуємось усіх необхідних заходів безпеки, і екопарк відкритий для кожного, хто розуміє відповідальність та готовий приєднатися до нашого свята», — йдеться у публікації на Facebook-сторінці екопарку.

Нагадаємо, у 2023 році екопарк восени прикрашали хризантемами, традицію порушили лише у 2022-му, показавши замість квітів руйнування внаслідок російських обстрілів. Тоді територія була закрита через високу мінну небезпеку.

Читайте також: Обстріл Харкова та області: пошкоджений екопарк (фото)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 21:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 29 вересня і до перших заморозків харківський екопарк прикрашатимуть різнобарвні хризантеми. Масових заходів з нагоди Балу хризантем не буде – з міркувань безпеки.".