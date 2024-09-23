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В экопарке под Харьковом не отказываются от Бала хризантем

Общество 21:39   23.09.2024
Елена Нагорная
В экопарке под Харьковом не отказываются от Бала хризантем Фото: Facebook экопарка

С 29 сентября и до первых заморозков харьковский экопарк будут украшать разноцветные хризантемы. Массовых мероприятий по случаю Бала хризантем не будет — из соображений безопасности.

«К сожалению, полностью безопасных мест в Украине сейчас нет, и Харьков и наш экопарк не исключение. Как вы все видите, обстрелы сейчас происходят вполне хаотично, поэтому мы не можем себе позволить организацию массовых мероприятий. Однако разнообразие разноцветных хризантем — это наша традиция, которую не одолеют враги! Мы строго придерживаемся всех необходимых мер безопасности, и экопарк открыт для каждого, кто понимает ответственность и готов присоединиться к нашему празднику», — говорится в публикации на Facebook-странице экопарка.

Напомним, в 2023 году экопарк осенью украшали хризантемами, традицию нарушили лишь в 2022-м, показав вместо цветов разрушения от российских обстрелов. Тогда территория была закрыта из-за высокой минной опасности.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 21:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 29 сентября и до первых заморозков харьковский экопарк будут украшать разноцветные хризантемы. Массовых мероприятий по случаю Бала хризантем не будет — из соображений безопасности.".