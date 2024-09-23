В экопарке под Харьковом не отказываются от Бала хризантем
С 29 сентября и до первых заморозков харьковский экопарк будут украшать разноцветные хризантемы. Массовых мероприятий по случаю Бала хризантем не будет — из соображений безопасности.
«К сожалению, полностью безопасных мест в Украине сейчас нет, и Харьков и наш экопарк не исключение. Как вы все видите, обстрелы сейчас происходят вполне хаотично, поэтому мы не можем себе позволить организацию массовых мероприятий. Однако разнообразие разноцветных хризантем — это наша традиция, которую не одолеют враги! Мы строго придерживаемся всех необходимых мер безопасности, и экопарк открыт для каждого, кто понимает ответственность и готов присоединиться к нашему празднику», — говорится в публикации на Facebook-странице экопарка.
Напомним, в 2023 году экопарк осенью украшали хризантемами, традицию нарушили лишь в 2022-м, показав вместо цветов разрушения от российских обстрелов. Тогда территория была закрыта из-за высокой минной опасности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 21:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 29 сентября и до первых заморозков харьковский экопарк будут украшать разноцветные хризантемы. Массовых мероприятий по случаю Бала хризантем не будет — из соображений безопасности.".