По Харькову ударили из РСЗО «Торнадо-С» — полиция

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 24 сентября сообщил, что для ночного обстрела Харькова впервые за долгое время враг применил не ракеты или КАБы, а РСЗО.

«Г. Харьков. 24 сентября около 04:00 рашисты снова атаковали город. Против мирного населения враг применил РСЗО «Торнадо-С». Вражеский боеприпас попал в землю в жилой застройке. Предварительно, без пострадавших», — написал Тимошко утром 24 сентября.

Он также сообщил, что вечером 23 сентября по Циркунам прилетели КАБы.

«Один из боеприпасов попал по территории кладбища. Второй – в поле. Произошло возгорание сухой травы», — отметил начальник ГУНП.

В течение суток КАБами и кассетными боеприпасами били по Старому Салтову — раненые четверо полицейских. В Купянске из-за обстрела погибла женщина. Ранение получила жительница села Осиново, по которому били из РСЗО «Ураган». Остальные обстрелы региона обошлись без пострадавших.

Напомним, около 03:40 24 сентября в Харькове раздался взрыв. Позже мэр Игорь Терехов проинформировал, что оккупанты ударили по Киевскому району. Предварительно, ракетой по открытой территории. Информации о пострадавших не было.