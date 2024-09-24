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По Харькову ударили из РСЗО «Торнадо-С» — полиция

Происшествия 08:29   24.09.2024
Оксана Горун
По Харькову ударили из РСЗО «Торнадо-С» — полиция

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 24 сентября сообщил, что для ночного обстрела Харькова впервые за долгое время враг применил не ракеты или КАБы, а РСЗО.

«Г. Харьков. 24 сентября около 04:00 рашисты снова атаковали город. Против мирного населения враг применил РСЗО «Торнадо-С». Вражеский боеприпас попал в землю в жилой застройке. Предварительно, без пострадавших», — написал Тимошко утром 24 сентября.

Он также сообщил, что вечером 23 сентября по Циркунам прилетели КАБы.

«Один из боеприпасов попал по территории кладбища. Второй – в поле. Произошло возгорание сухой травы», — отметил начальник ГУНП.

В течение суток КАБами и кассетными боеприпасами били по Старому Салтову — раненые четверо полицейских. В Купянске из-за обстрела погибла женщина. Ранение получила жительница села Осиново, по которому били из РСЗО «Ураган». Остальные обстрелы региона обошлись без пострадавших.

Напомним, около 03:40 24 сентября в Харькове раздался взрыв. Позже мэр Игорь Терехов проинформировал, что оккупанты ударили по Киевскому району. Предварительно, ракетой по открытой территории. Информации о пострадавших не было.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 24 сентября сообщил, что для ночного обстрела Харькова впервые за долгое время враг применил не ракеты или КАБы, а РСЗО".