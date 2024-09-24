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По Харкову вдарили з РСЗВ “Торнадо-С” – поліція

Події 08:29   24.09.2024
Оксана Горун
По Харкову вдарили з РСЗВ “Торнадо-С” – поліція

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 24 вересня повідомив, що для нічного обстрілу Харкова вперше за довгий час ворог застосував не ракети чи КАБи, а РСЗВ.

“М. Харків. 24 вересня близько 04:00 рашисти знову атакували місто. Проти мирного населення ворог застосував РСЗВ “Торнадо-С”. Ворожий боєприпас влучив в землю в житловій забудові. Попередньо, без постраждалих.”, – написав Тимошко вранці 24 вересня.

Він також повідомив, що ввечері 23 вересня по Циркунах прилетіли КАБи.

“Один з боєприпасів влучив по території кладовища. Другий – в поле. Сталося займання сухої трави”, — зазначив начальник ГУНП.

Протягом доби КАБами та касетними боєприпасами били по Старому Салтову – поранені четверо поліціянтів. У Куп’янську через обстріл загинула жінка. Поранення отримала мешканка села Осинове, по якому били з РСЗВ “Ураган”. Решта обстрілів регіону обійшлася без постраждалих.

Нагадаємо, близько 03:40 24 вересня у Харкові  пролунав вибух.  Згодом мер Ігор Терехов поінформував, що окупанти вдарили по Київському району. Попередньо, ракетою по відкритій території. Інформації щодо постраждалих не було.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 08:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 24 вересня повідомив, що для нічного обстрілу Харкова вперше за довгий час ворог застосував не ракети чи КАБи, а РСЗВ".