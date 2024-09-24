По Харкову вдарили з РСЗВ “Торнадо-С” – поліція
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 24 вересня повідомив, що для нічного обстрілу Харкова вперше за довгий час ворог застосував не ракети чи КАБи, а РСЗВ.
“М. Харків. 24 вересня близько 04:00 рашисти знову атакували місто. Проти мирного населення ворог застосував РСЗВ “Торнадо-С”. Ворожий боєприпас влучив в землю в житловій забудові. Попередньо, без постраждалих.”, – написав Тимошко вранці 24 вересня.
Він також повідомив, що ввечері 23 вересня по Циркунах прилетіли КАБи.
“Один з боєприпасів влучив по території кладовища. Другий – в поле. Сталося займання сухої трави”, — зазначив начальник ГУНП.
Протягом доби КАБами та касетними боєприпасами били по Старому Салтову – поранені четверо поліціянтів. У Куп’янську через обстріл загинула жінка. Поранення отримала мешканка села Осинове, по якому били з РСЗВ “Ураган”. Решта обстрілів регіону обійшлася без постраждалих.
Нагадаємо, близько 03:40 24 вересня у Харкові пролунав вибух. Згодом мер Ігор Терехов поінформував, що окупанти вдарили по Київському району. Попередньо, ракетою по відкритій території. Інформації щодо постраждалих не було.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріл, поліція, рсзо, тимошко, Торнадо-С;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 24 вересня повідомив, що для нічного обстрілу Харкова вперше за довгий час ворог застосував не ракети чи КАБи, а РСЗВ".