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Есть погибшие и раненые: Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины

Украина 08:50   24.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Есть погибшие и раненые: Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины скриншот

О последствиях вражеских обстрелов области за прошедшие сутки проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Также он сообщил подробности об утреннем обстреле Харькова.

В 03:49 враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО «Торнадо-С». Вследствие обстрела горело около 100 квадратных метров травы и веток, рассказал Синегубов. А накануне, в 17:40, враг скинул на город КАБы. Одна авиабомба упала на территории кладбища, другая – попала в землю.

Также враг обстрелял Купянский район, есть погибшие и пострадавшие.

«09:00 Купянский р-н., г. Купянск. В результате обстрела погибла 82-летняя женщина. 10:00 Купянский р-н., Купянская ТГ, с. Осиново. В результате обстрела повреждены частный дом и легковой автомобиль. Пострадала 59-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

Кроме того, «прилетало» и по Богодуховскому району. Там вследствие «прилета» горел частный дом.

Читайте также: По Харькову ударили из РСЗО «Торнадо-С» — полиция 

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 08:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях вражеских обстрелов области за прошедшие сутки проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Также он сообщил подробности об утреннем обстреле Харькова.".