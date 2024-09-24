Есть погибшие и раненые: Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины

О последствиях вражеских обстрелов области за прошедшие сутки проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Также он сообщил подробности об утреннем обстреле Харькова.

В 03:49 враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО «Торнадо-С». Вследствие обстрела горело около 100 квадратных метров травы и веток, рассказал Синегубов. А накануне, в 17:40, враг скинул на город КАБы. Одна авиабомба упала на территории кладбища, другая – попала в землю.

Также враг обстрелял Купянский район, есть погибшие и пострадавшие.

«09:00 Купянский р-н., г. Купянск. В результате обстрела погибла 82-летняя женщина. 10:00 Купянский р-н., Купянская ТГ, с. Осиново. В результате обстрела повреждены частный дом и легковой автомобиль. Пострадала 59-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

Кроме того, «прилетало» и по Богодуховскому району. Там вследствие «прилета» горел частный дом.