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Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини

Україна 08:50   24.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини скриншот

Про наслідки ворожих обстрілів області минулої доби поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також він повідомив подробиці про ранковий обстріл Харкова.

О 03:49 ворог обстріляв Київський район Харкова із РСЗВ “Торнадо-С”. Внаслідок обстрілу горіло близько 100 квадратних метрів трави та гілок, розповів Синєгубов. А напередодні о 17:40 ворог скинув на місто КАБи. Одна авіабомба впала на території цвинтаря, інша потрапила в землю.

Також ворог обстріляв Куп’янський район, є загиблі та постраждалі.

“09:00 Куп’янський р-н., м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка. 10:00 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ, с. Осинове. Постраждала 59-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

Крім того, “прилітало” і по Богодухівському району. Там унаслідок “прильоту” горів приватний будинок.

Читайте також: У Харкові вдарили з РСЗВ «Торнадо-С» – поліція 

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 08:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ворожих обстрілів області минулої доби поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також він повідомив подробиці про ранковий обстріл Харкова.".