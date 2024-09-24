Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини

Про наслідки ворожих обстрілів області минулої доби поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також він повідомив подробиці про ранковий обстріл Харкова.

О 03:49 ворог обстріляв Київський район Харкова із РСЗВ “Торнадо-С”. Внаслідок обстрілу горіло близько 100 квадратних метрів трави та гілок, розповів Синєгубов. А напередодні о 17:40 ворог скинув на місто КАБи. Одна авіабомба впала на території цвинтаря, інша потрапила в землю.

Також ворог обстріляв Куп’янський район, є загиблі та постраждалі.

“09:00 Куп’янський р-н., м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка. 10:00 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ, с. Осинове. Постраждала 59-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

Крім того, “прилітало” і по Богодухівському району. Там унаслідок “прильоту” горів приватний будинок.