Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)
Вследствие вражеских обстрелов погибла женщина, еще пятеро людей ранены, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, погибли, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 12:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие вражеских обстрелов погибла женщина, еще пятеро людей ранены, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".