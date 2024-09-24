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Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 12:05   24.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Вследствие вражеских обстрелов погибла женщина, еще пятеро людей ранены, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 12:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие вражеских обстрелов погибла женщина, еще пятеро людей ранены, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".