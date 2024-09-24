«Минометные приветы» для РФ: ВСУ показали уникальные кадры с фронта (видео)

Бойцы Третей отдельной штурмовой бригады показали, как ликвидируют пехоту РФ на Харьковщине.

Военные опубликовали уникальные кадры, снятые на GoPro, в укрытии украинских минометчиков.

«Бойцы Третьей штурмовой получили координаты врага, зарядили и оперативно выстрелили по вражеской пехоте Харьковщины. «Выстрел!» и минометные приветы полетели по расположению оккупантов», – написали штурмовики.