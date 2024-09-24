Live
  • Вт 24.09.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.36
  • EUR 45.99

«Минометные приветы» для РФ: ВСУ показали уникальные кадры с фронта (видео)

Украина 10:26   24.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Минометные приветы» для РФ: ВСУ показали уникальные кадры с фронта (видео) Фото: Генштаб ВСУ

Бойцы Третей отдельной штурмовой бригады показали, как ликвидируют пехоту РФ на Харьковщине. 

Военные опубликовали уникальные кадры, снятые на GoPro, в укрытии украинских минометчиков.

«Бойцы Третьей штурмовой получили координаты врага, зарядили и оперативно выстрелили по вражеской пехоте Харьковщины. «Выстрел!» и минометные приветы полетели по расположению оккупантов», – написали штурмовики.

Читайте также: ОТГВ «Харьков»: на севере области РФ строит фортификации и пополняет потери

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Ночной взрыв в Харькове: враг ударил ракетой по Киевскому району
Ночной взрыв в Харькове: враг ударил ракетой по Киевскому району
24.09.2024, 07:20
Мобилизированный из Харькова наводил ракеты на свою бригаду ВСУ — СБУ
Мобилизированный из Харькова наводил ракеты на свою бригаду ВСУ — СБУ
24.09.2024, 10:00
По Харькову ударили из РСЗО «Торнадо-С» — полиция
По Харькову ударили из РСЗО «Торнадо-С» — полиция
24.09.2024, 08:29
Главные новости Харькова 24 сентября: СБУ задержала мобилизированного
Главные новости Харькова 24 сентября: СБУ задержала мобилизированного
24.09.2024, 10:05
Харьковчане получат дополнительные платежки за газ: почему
Харьковчане получат дополнительные платежки за газ: почему
24.09.2024, 09:24
Метро до 22:30: харьковчане просят Терехова продлить работу подземки
Метро до 22:30: харьковчане просят Терехова продлить работу подземки
24.09.2024, 10:46

Новости по теме:

10:00
Мобилизированный из Харькова наводил ракеты на свою бригаду ВСУ — СБУ
17:10
Где атаковал враг в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
08:13
Три атаки в районе Волчанска, 19 – на Купянском направлении – сводка Генштаба
10:58
ОТГВ «Харьков»: ВСУ сорвали планы врага в Волчанске, ситуация на Харьковщине
10:16
ВСУ дронами доставляют воду и еду жительнице оккупированной части Харьковщины

Вы читали новость: ««Минометные приветы» для РФ: ВСУ показали уникальные кадры с фронта (видео)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 10:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы Третей отдельной штурмовой бригады показали, как ликвидируют пехоту РФ на Харьковщине. ".