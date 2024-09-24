«Минометные приветы» для РФ: ВСУ показали уникальные кадры с фронта (видео)
Фото: Генштаб ВСУ
Бойцы Третей отдельной штурмовой бригады показали, как ликвидируют пехоту РФ на Харьковщине.
Военные опубликовали уникальные кадры, снятые на GoPro, в укрытии украинских минометчиков.
«Бойцы Третьей штурмовой получили координаты врага, зарядили и оперативно выстрелили по вражеской пехоте Харьковщины. «Выстрел!» и минометные приветы полетели по расположению оккупантов», – написали штурмовики.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, минометчики, пехота, штурмовики;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 10:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы Третей отдельной штурмовой бригады показали, как ликвидируют пехоту РФ на Харьковщине. ".