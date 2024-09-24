«Мінометні привіти» для РФ: ЗСУ показали унікальні кадри із фронту (відео)

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як ліквідовують піхоту РФ на Харківщині.

Військові опублікували унікальні кадри, зняті на GoPro, в укритті українських мінометників.

“Бійці Третьої штурмової отримали координати ворога, зарядили та оперативно випалили по ворожій піхоті Харківщини. “Постріл!” та мінометні привіти полетіли по розташуванню окупантів”, – написали штурмовики.