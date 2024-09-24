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«Мінометні привіти» для РФ: ЗСУ показали унікальні кадри із фронту (відео)

Україна 10:26   24.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Мінометні привіти» для РФ: ЗСУ показали унікальні кадри із фронту (відео) Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як ліквідовують піхоту РФ на Харківщині. 

Військові опублікували унікальні кадри, зняті на GoPro, в укритті українських мінометників.

“Бійці Третьої штурмової отримали координати ворога, зарядили та оперативно випалили по ворожій піхоті Харківщини. “Постріл!” та мінометні привіти полетіли по розташуванню окупантів”, – написали штурмовики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як ліквідовують піхоту РФ на Харківщині. ".