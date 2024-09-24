«Мінометні привіти» для РФ: ЗСУ показали унікальні кадри із фронту (відео)
Фото: Генштаб ЗСУ
Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як ліквідовують піхоту РФ на Харківщині.
Військові опублікували унікальні кадри, зняті на GoPro, в укритті українських мінометників.
“Бійці Третьої штурмової отримали координати ворога, зарядили та оперативно випалили по ворожій піхоті Харківщини. “Постріл!” та мінометні привіти полетіли по розташуванню окупантів”, – написали штурмовики.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ЗСУ, минометчики, пехота, штурмовики;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 10:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як ліквідовують піхоту РФ на Харківщині. ".