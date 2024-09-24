Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)
Внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще п’ятеро людей поранені, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 12:05;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще п’ятеро людей поранені, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".