Live
  • Вт 24.09.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.36
  • EUR 45.99

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Події 12:05   24.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще п’ятеро людей поранені, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: «Мінометні привіти» для РФ: ЗСУ показали унікальні кадри з фронту (відео)

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Нічний вибух у Харкові: ворог вдарив ракетою по Київському району
Нічний вибух у Харкові: ворог вдарив ракетою по Київському району
24.09.2024, 07:20
«У них проблем з резервами немає» – ЗСУ про наступи РФ на півночі Харківщини
«У них проблем з резервами немає» – ЗСУ про наступи РФ на півночі Харківщини
24.09.2024, 12:48
Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
24.09.2024, 08:50
ЗС РФ спромоглися майже вирішити завдання на Покровському напрямку – Машовець
ЗС РФ спромоглися майже вирішити завдання на Покровському напрямку – Машовець
23.09.2024, 08:23
11 кущів конопель виростив житель Змієва «для власних потреб» (фото)
11 кущів конопель виростив житель Змієва «для власних потреб» (фото)
24.09.2024, 12:10
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)
24.09.2024, 12:05

Новини за темою:

09:02
Синєгубов: вранці ЗС РФ обстріляли Чугуївський район, є постраждалі
08:17
ДСНС: 71 пожежа виникла за добу у природних екосистемах Харківщини
11:53
Фронт наближається до Осколу: голова Куп’янської РВА розповів про евакуацію
10:52
Терехов пояснив, навіщо в Харкові під обстрілами вставляють вікна
08:47
Синєгубов підсумував усі обстріли Харкова та області: є загибла й поранені

Ви читали новину: «Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 12:05;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще п’ятеро людей поранені, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".