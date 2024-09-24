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82 человека жили в сложившемся подъезде дома в Харькове – Терехов

Происшествия 17:15   24.09.2024
Оксана Якушко
82 человека жили в сложившемся подъезде дома в Харькове – Терехов Фото: Олег Синегубов / Телеграмм

Со всеми жителями пытаются установить связь, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В наиболее пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживало 82 человека. Сейчас пытаемся со всеми ими установить связь, чтобы выяснить, могут ли люди под завалами», — отметил Терехов.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Предварительно, есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил глава ХОВА Олег Синегубов. По последним данным Синегубова, из-за ударов погибли трое людей. Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны, сообщил Терехов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 22.

Читайте также: Удары по Харькову: Терехов показал дом, в который попала РФ (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 17:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со всеми жителями пытаются установить связь, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".