82 человека жили в сложившемся подъезде дома в Харькове – Терехов
Со всеми жителями пытаются установить связь, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«В наиболее пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживало 82 человека. Сейчас пытаемся со всеми ими установить связь, чтобы выяснить, могут ли люди под завалами», — отметил Терехов.
Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Предварительно, есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил глава ХОВА Олег Синегубов. По последним данным Синегубова, из-за ударов погибли трое людей. Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны, сообщил Терехов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 22.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жители, Игорь Терехов, КАБ, обстрел, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 17:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со всеми жителями пытаются установить связь, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".