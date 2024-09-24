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82 людини жили у під’їзді будинку в Харкові, що склався – Терехов

Події 17:15   24.09.2024
Оксана Якушко
82 людини жили у під’їзді будинку в Харкові, що склався – Терехов

З усіма мешканцями намагаються встановити зв’язок, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У найбільш постраждалому під’їзді будинку у Київському районі проживали 82 особи. Зараз намагаємося з усіма ними налагодити зв’язок, щоб з’ясувати, чи можуть люди під завалами», — зазначив Терехов.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30. Попередньо, є влучання КАБів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Люди перебувають під завалами, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов. За останніми даними Синєгубова, через удари загинули троє людей. Будинок, по якому був удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни, повідомив Терехов. Голова ХОВА Олег Синегубов  повідомив, що кількість постраждалих зросла до 22.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 17:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Со всеми жителями пытаются установить связь, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".