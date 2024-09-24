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Комбат 3-ї ОШБр: ситуація неконтрольована, РФ у 2 км від Осколу на Харківщині

Суспільство 22:33   24.09.2024
Олена Нагорна
Комбат 3-ї ОШБр: ситуація неконтрольована, РФ у 2 км від Осколу на Харківщині Мапа DeepState

Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Володимир Фокін в етері нацмарафону назвав ситуацію поблизу села Піщане Куп’янського району Харківської області складною та неконтрольованою. Важливий логістичний маршрут Борова – Куп’янськ-Вузловий – Куп’янськ, за його словами, вже під вогневим контролем ворога.

«Ворог оволодів повністю населеним пунктом Піщане і продовжує просуватися на захід в бік лівого берега річки Оскіл. І в нього це дуже непогано виходить. Фактично до берега йому залишається 2 кілометри. Що це йому дає? Сили оборони України він розрізає навпіл і логістичного маршруту від Борової до Куп’янська вже не існує», — розповів Фокін.

У смузі відповідальності 3-ї штурмової бригади (в районі Борової – ред.) ситуація також залишається дуже складною, продовжив командир батальйону.

«Ворог зараз трішки змінив свою тактику, перейшов знову до активних наступальних та штурмових дій, проте зараз вже використовує техніку. Це і танки, і БТР, і БМП, МТЛБ, автомобільна техніка колісна звичайна, мотоцикли, мопеди й просто штурмові групи. Чисельність однієї групи від 6 до 10 осіб. Фактично ворог проводить штурмові дії на всій смузі відповідальності 3-ї ОШБр. Я вважаю, що таким чином він просто сковує наші сили», – зазначив Фокін.

Він також констатував, що російське військо стабільно отримує свіжу живу силу та оперативно відновлює техніку, пошкоджену на полі бою.

«Ворог щотижня отримує на одну дивізію до тисячі новоприбулих бійців, які одразу переходять до штурмових дій. Це тільки у смузі відповідальності нашої бригади. У ворога проблем з живою силою немає, з боєприпасами у ворога проблем немає. Кількість FPV-дронів, які використовує ворог, на даний момент десь два до одного. Тобто перевага на їхньому боці, на жаль», — додав комбат.

Читайте також: DeepState оцінив ризики виходу РФ до Осколу і важливої дороги на Харківщині

Нагадаємо, 23 вересня британська розвідка повідомила, що окупанти просунулися на захід від села Піщане Куп’янського району і займають виступ за 3,5 км від річки Оскіл.

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Комбат 3-ї ОШБр: ситуація неконтрольована, РФ у 2 км від Осколу на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 22:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Важливий логістичний маршрут Борова – Куп’янськ-Вузловий – Куп’янськ вже під вогневим контролем ворога.".