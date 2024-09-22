DeepState оцінив ризики виходу РФ до Осколу і важливої дороги на Харківщині

Обстановка поблизу села Піщане Куп’янського району Харківської області продовжує погіршуватись, інформує проєкт DeepState.

Аналітики прокоментували оновлення своєї карти, згідно з якою військові РФ просунулися у бік села Кругляківка, що на південний захід від Піщаного.

У DeepState зазначили, що триває рух супротивника у напрямку автодороги Борова – Куп’янськ-Вузловий – Куп’янськ, яка є основним логістичним шляхом у тому районі.

“На початку окупації Піщаного росіяни спочатку продовжили атакувати в сторону Колісниківки, а потім північніше, виходячи на висоту. Але зустрівши опір, вони почали шукати інший вектор руху та знайшли слабке місце в низині в сторону Кругляківки, де і мали останні успіхи”, – пояснили аналітики.

Представники проєкту зазначили, що українські захисники докладають зусиль, щоб зупинити війська РФ, зокрема за допомогою дронів, і є перспектива вичерпання наявних ворожих сил.

“Але якщо вони підтягнуть туди резерви, то наявний ресурс дасть їм змогу розвивати свій успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком. Противник вже давно активно працює FPV-дронами по дорогах і авіацією по переправах та стирає населені пункти”, – прогнозують у DeepState.