Війська РФ просунулись на Харківщині – британська розвідка
Фото: Розвідка Міноборони Великої Британії
Російська війська просунулись на захід від села Піщане на Харківщині. Наразі окупанти займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 23 вересня.
«Ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар’єр і створити умови для майбутніх операцій», – зазначає британська розвідка.
При цьому, за їхніми даними, основні зусилля російських військ зосереджені на Покровську.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: британская, оскол, песчаное, продвижение, разведка, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська війська просунулись на захід від села Піщане на Харківщині. Наразі окупанти займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 23 вересня.".