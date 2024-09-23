Live
  • Пн 23.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.35
  • EUR 46.15

Війська РФ просунулись на Харківщині – британська розвідка

Суспільство 15:16   23.09.2024
Вікторія Яковенко
Війська РФ просунулись на Харківщині – британська розвідка Фото: Розвідка Міноборони Великої Британії

Російська війська просунулись на захід від села Піщане на Харківщині. Наразі окупанти займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 23 вересня.

«Ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар’єр і створити умови для майбутніх операцій», – зазначає британська розвідка.

При цьому, за їхніми даними, основні зусилля російських військ зосереджені на Покровську.

Читайте також: Військові РФ ще наблизилися до річки Оскіл на Харківщині – DeepState

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ЗС РФ спромоглися майже вирішити завдання на Покровському напрямку – Машовець
ЗС РФ спромоглися майже вирішити завдання на Покровському напрямку – Машовець
23.09.2024, 08:23
Війська РФ просунулись на Харківщині – британська розвідка
Війська РФ просунулись на Харківщині – британська розвідка
23.09.2024, 15:16
«Українці воюють з Богом» – пропагандиста з Харкова посадили на 8 років (фото)
«Українці воюють з Богом» – пропагандиста з Харкова посадили на 8 років (фото)
23.09.2024, 14:30
17-річний хлопець, постраждалий через удар по Харкову 21.09, прийшов до тями
17-річний хлопець, постраждалий через удар по Харкову 21.09, прийшов до тями
23.09.2024, 14:10
Овочі стали лідером подорожчання серед усіх продуктів на Харківщині
Овочі стали лідером подорожчання серед усіх продуктів на Харківщині
22.09.2024, 19:00
Головні новини Харкова 23 вересня: 23 бої в області, пожежі в екосистемах
Головні новини Харкова 23 вересня: 23 бої в області, пожежі в екосистемах
23.09.2024, 15:20

Новини за темою:


Ви читали новину: «Війська РФ просунулись на Харківщині – британська розвідка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська війська просунулись на захід від села Піщане на Харківщині. Наразі окупанти займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 23 вересня.".