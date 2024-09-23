Війська РФ просунулись на Харківщині – британська розвідка

Російська війська просунулись на захід від села Піщане на Харківщині. Наразі окупанти займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл, йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 23 вересня.

«Ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар’єр і створити умови для майбутніх операцій», – зазначає британська розвідка.

При цьому, за їхніми даними, основні зусилля російських військ зосереджені на Покровську.