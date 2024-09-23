Войска РФ продвинулись на Харьковщине – британская разведка

Российские войска продвинулись к западу от села Песчаное на Харьковщине. Сейчас оккупанты занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 23 сентября.

«Вероятно, российские войска стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как природный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций», – отмечает британская разведка.

При этом, по их данным, основные усилия российских войск сосредоточены на Покровске.