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Войска РФ продвинулись на Харьковщине – британская разведка

Общество 15:16   23.09.2024
Виктория Яковенко
Войска РФ продвинулись на Харьковщине – британская разведка Фото: Разведка Минобороны Великобритании

Российские войска продвинулись к западу от села Песчаное на Харьковщине. Сейчас оккупанты занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 23 сентября.

«Вероятно, российские войска стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как природный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций», – отмечает британская разведка.

При этом, по их данным, основные усилия российских войск сосредоточены на Покровске.

Читайте также: Военные РФ еще приблизились к реке Оскол на Харьковщине — DeepState

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 15:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продвинулись к западу от села Песчаное на Харьковщине. Сейчас оккупанты занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 23 сентября.".