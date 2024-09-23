Войска РФ продвинулись на Харьковщине – британская разведка
Фото: Разведка Минобороны Великобритании
Российские войска продвинулись к западу от села Песчаное на Харьковщине. Сейчас оккупанты занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 23 сентября.
«Вероятно, российские войска стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как природный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций», – отмечает британская разведка.
При этом, по их данным, основные усилия российских войск сосредоточены на Покровске.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: британская, оскол, песчаное, продвижение, разведка, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продвинулись к западу от села Песчаное на Харьковщине. Сейчас оккупанты занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 23 сентября.".