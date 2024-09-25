Удар КАБов по Харькову: в ХОВА сообщили о состоянии пострадавших утром

В больницах по данным на утро 25 сентября остаются 17 человек, получивших ранения из-за удара российских КАБов по жилому дому, предприятию и стадиону накануне.

«Госпитализировано 17, из них четыре – в тяжелом состоянии, 13 – среднее и легкое состояние. Другим помощь предоставлена ​​амбулаторно», — сообщила пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.

Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб из восьми, которые скинули три самолета Су-34 (еще две упали в пригороде — на территории Циркуновской громады). «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. По данным облуправления Нацполиции, в Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. В больнице умерла 70-летняя жительница дома. Также в Киевском районе произошел пожар на базе отдыха. В Немышлянском районе произошел взрыв вблизи хлебозавода — погибла женщина. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по хлебозаводу также прилетела бомба ФАБ-500. В Салтовском районе повреждены спортплощадка, детсад, окна в многоквартирных домах и супермаркет. По словам главного следователя Харьковщины Сергея Болвинова, там погибла женщина, которая выгуливала собаку. Еще одного человека ищут под завалами девятиэтажки, сообщил Болвинов.