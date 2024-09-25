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Тело женщины нашли под завалами разрушенного дома в Харькове – Терехов

Происшествия 14:45   25.09.2024
Виктория Яковенко
Тело женщины нашли под завалами разрушенного дома в Харькове – Терехов

Под завалами дома в Киевском районе Харькова, разрушенного 24 сентября в результате удара РФ, нашли тело погибшей женщины.

«Сейчас его достают спасатели», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

То есть погибших в результате атаки РФ 24 сентября – четверо, добавил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами дома в Киевском районе Харькова, разрушенного 24 сентября в результате удара РФ, нашли тело погибшей женщины.".