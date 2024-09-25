Тело женщины нашли под завалами разрушенного дома в Харькове – Терехов
Под завалами дома в Киевском районе Харькова, разрушенного 24 сентября в результате удара РФ, нашли тело погибшей женщины.
«Сейчас его достают спасатели», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
То есть погибших в результате атаки РФ 24 сентября – четверо, добавил глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дім, дом, жінка, женщина, завали, синегубов, тело, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами дома в Киевском районе Харькова, разрушенного 24 сентября в результате удара РФ, нашли тело погибшей женщины.".