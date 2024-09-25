Плиты висят над головой просто — Чубенко о разборе завалов 9-этажки в Харькове
Продолжаются работы по разбору завалов девятиэтажки на Северной Салтовке в Харькове, в которую днем 24 сентября влетела российская авиабомба. Это очень сложный объект, рассказал в эфире нацмарафона спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Он напомнил, что в результате попадания «сложились» плиты нескольких этажей над аркой панельного дома.
«Вся конструкция после взрыва держалась под большим вопросом. Как дальше с этой частью здания быть, поскольку над местом обвала плиты фактически висели в воздухе. Сотрудники ГСЧС ночью технически решили этот вопрос, как безопасно провести спасательные работы. И уже сегодня после обеда, как и ожидалось, было обнаружено тело пожилой женщины под завалами. Она все это время считалась пропавшей без вести. Работы по разбору этих завалов продолжаются. Очень сложный объект с технической точки зрения, поскольку есть угроза сотрудникам ГСЧС. Плиты висят над головой просто. И вообще большой объем работы, поскольку несколько этажей пола просто сплюснулись в одно с тем, что было внутри», — рассказал Чубенко.
Он также уточнил, что всего днем 24 сентября было четыре волны запусков авиабомб по Харькову с четырех российских самолетов.
Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, девятиэтажка, Дмитрий Чубенко, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 20:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжаются работы по разбору завалов девятиэтажки на Северной Салтовке в Харькове, в которую днем 24 сентября влетела российская авиабомба. Это очень сложный объект, рассказал в эфире нацмарафона спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.".