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58 тіл із масового поховання на Харківщині ще не ідентифікували

Події 22:50   06.10.2024
Оксана Горун
58 тіл із масового поховання на Харківщині ще не ідентифікували

Особи 390 загиблих, яких виявили на території масового поховання в Ізюмі, вже встановили, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Станом на вересень 2024 року з числа виявлених 448 загиблих осіб ідентифіковано 390. Серед них – 25 військовослужбовці ЗСУ. Проведено молекулярно-генетичні експертизи зразків та встановлено ДНК – профілі невстановлених осіб, які поміщено до ЦОГОЛ (Центральний облік генетичних ознак людини. – Ред.). Триває проведення слідчих дій щодо їх ідентифікації та встановлення обставин смерті. Ймовірно встановлені – 28 осіб. Відібрано біологічні зразки для порівняння, триває проведення судових молекулярно-генетичних експертиз”, – розповів Фільчаков.

Також він повідомив, що слідство встановило обставини вбивства семи людей, тіла яких виявили в цьому похованні. У тому числі – дитячого письменника Володимира Вакуленка. Триває розслідування за п’ятьма фактами порушення законів та звичаїв війни, яке вчинили військовослужбовці ЗС РФ. Безпосередніх злочинців встановлюють.

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“Забігаючи вперед, хочу сказати, що вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності понад 20 осіб”, – зазначив головний прокурор Харківщини.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 22:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Особи 390 загиблих, яких виявили на території масового поховання в Ізюмі, вже встановили, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков".