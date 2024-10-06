58 тіл із масового поховання на Харківщині ще не ідентифікували

Особи 390 загиблих, яких виявили на території масового поховання в Ізюмі, вже встановили, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

“Станом на вересень 2024 року з числа виявлених 448 загиблих осіб ідентифіковано 390. Серед них – 25 військовослужбовці ЗСУ. Проведено молекулярно-генетичні експертизи зразків та встановлено ДНК – профілі невстановлених осіб, які поміщено до ЦОГОЛ (Центральний облік генетичних ознак людини. – Ред.). Триває проведення слідчих дій щодо їх ідентифікації та встановлення обставин смерті. Ймовірно встановлені – 28 осіб. Відібрано біологічні зразки для порівняння, триває проведення судових молекулярно-генетичних експертиз”, – розповів Фільчаков.

Також він повідомив, що слідство встановило обставини вбивства семи людей, тіла яких виявили в цьому похованні. У тому числі – дитячого письменника Володимира Вакуленка. Триває розслідування за п’ятьма фактами порушення законів та звичаїв війни, яке вчинили військовослужбовці ЗС РФ. Безпосередніх злочинців встановлюють.

“Забігаючи вперед, хочу сказати, що вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності понад 20 осіб”, – зазначив головний прокурор Харківщини.