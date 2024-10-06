58 тіл із масового поховання на Харківщині ще не ідентифікували
Особи 390 загиблих, яких виявили на території масового поховання в Ізюмі, вже встановили, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
“Станом на вересень 2024 року з числа виявлених 448 загиблих осіб ідентифіковано 390. Серед них – 25 військовослужбовці ЗСУ. Проведено молекулярно-генетичні експертизи зразків та встановлено ДНК – профілі невстановлених осіб, які поміщено до ЦОГОЛ (Центральний облік генетичних ознак людини. – Ред.). Триває проведення слідчих дій щодо їх ідентифікації та встановлення обставин смерті. Ймовірно встановлені – 28 осіб. Відібрано біологічні зразки для порівняння, триває проведення судових молекулярно-генетичних експертиз”, – розповів Фільчаков.
Також він повідомив, що слідство встановило обставини вбивства семи людей, тіла яких виявили в цьому похованні. У тому числі – дитячого письменника Володимира Вакуленка. Триває розслідування за п’ятьма фактами порушення законів та звичаїв війни, яке вчинили військовослужбовці ЗС РФ. Безпосередніх злочинців встановлюють.
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“Забігаючи вперед, хочу сказати, що вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності понад 20 осіб”, – зазначив головний прокурор Харківщини.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, ДНК, идентификация, Массовое захоронение, новини Харкова, Фильчаков;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 22:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Особи 390 загиблих, яких виявили на території масового поховання в Ізюмі, вже встановили, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков".