Масове поховання в Ізюмі: ідентифікували 449 тіл, роботу завершили – МВА

Сьогодні, 9 грудня, в місті Ізюм на Харківщині провели траурну панахиду за місцевими жителями та військовослужбовцями ЗСУ, які загинули у 2022-му році під час окупації РФ.

Про це повідомили в Ізюмській МВА. Зазначається, що тіла загиблих окупанти ховали в лісосмузі поблизу кладовища.

«Після звільнення міста розпочалася тривала й надзвичайно тяжка робота. Протягом трьох років Ізюмська громада разом із експертами, волонтерами та службами проводила ексгумацію, ідентифікацію та перепоховання тіл. Це була виснажлива, емоційно болюча, але необхідна справа. Особливо щемливо усвідомлювати, що для деяких з цих людей уже не залишилося рідних, які могли б прийти, впізнати чи провести їх у останню путь. Дехто загинув цілими сім’ями…», – йдеться у повідомленні.

У МВА кажуть: станом на 24 листопада цю тяжку роботу завершили: ідентифікували та перепоховали 449 тіл, серед них — 23 військовослужбовці ЗСУ.

Нагадаємо, у вересні 2022-го у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл. Голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що у всіх виявлених на місці масового поховання людей є ознаки насильницької смерті. Частина могил була безіменна. Люди просто позначали загальну кількість поховань.