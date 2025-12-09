Массовое захоронение в Изюме: идентифицировали 449 тел, работу завершили – ГВА

Сегодня, 9 декабря, в городе Изюм на Харьковщине провели траурную панихиду по местным жителям и военнослужащим ВСУ, погибшим в 2022 году во время оккупации РФ.

Об этом сообщили в Изюмской ГВА. Отмечается, что тела погибших оккупанты хоронили в лесополосе вблизи кладбища.

«После освобождения города началась длительная и тяжелейшая работа. Три года Изюмская громада вместе с экспертами, волонтерами и службами проводила эксгумацию, идентификацию и перезахоронение тел. Это было изнурительное, эмоционально болезненное, но необходимое дело. Особенно тяжело осознавать, что для некоторых из этих людей уже не осталось родных, которые могли бы прийти, узнать или провести их в последний путь. Кое-кто погиб целыми семьями…», — говорится в сообщении.

В ГВА говорят: по состоянию на 24 ноября эту тяжелую работу завершили: идентифицировали и перезахоронили 449 тел, среди них — 23 военнослужащих ВСУ.

Напомним, в сентябре 2022-го в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение более 440 тел. Глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что у всех обнаруженных на месте массового захоронения людей есть признаки насильственной смерти. Часть могил была без имен. Люди просто обозначали общее количество захоронений.