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Больше тысячи убитых «освободителями» нашли на деоккупированной Харьковщине

Происшествия 10:39   16.02.2024
Оксана Горун
Больше тысячи убитых «освободителями» нашли на деоккупированной Харьковщине

1008 тел убитых оставили после себя россияне на деоккупированных территориях Харьковской области, из них идентифицировали 875 человек. Такие данные привел глава Нацполиции Иван Выговский.

Выговский посетил Купянский район, сообщила пресс-служба Нацполиции.

«Иван Выговский рассказал, что враг оставил после себя 1008 тел убитых и погибших, из которых 29 – детей. Полицейскими на сегодняшний день идентифицированы 875 человек, и эта работа не прекращается ни на день», — отметили в Нацполиции.

Только полицейские зафиксировали почти 17 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами в Харьковской области.

В Купянске Выговский встретился с полицейскими, которые несут службу у самой линии столкновения.

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«Вы знаете, сколько еще два года назад неприсущих полиции функций вы теперь выполняете ежедневно – от спасения людей под завалами до разминирования тысяч километров родной земли. Таковы сегодня украинские полицейские», – подчеркнул глава Нацполиции.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 10:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1008 тел убитых оставили после себя россияне на деоккупированных территориях Харьковской области, из них идентифицировали 875 человек. Такие данные привел глава Нацполиции Иван Выговский".