Понад тисячу вбитих “освободителями” знайшли на деокупованій Харківщині

1008 тіл вбитих залишили по собі росіяни на деокупованих територіях Харківської області, з них ідентифікували 875 осіб. Такі дані навів голова Нацполіції Іван Вигівський.

Вигівський відвідав Куп’янський район, повідомила пресслужба Нацполіції.

“Іван Вигівський розповів, що ворог залишив після себе 1 008 тіл убитих та загиблих, з яких 29 – дітей. Поліцейськими на сьогодні ідентифіковано 875 осіб, і ця робота не припиняється ні на день”, – зазначили в Нацполіції.

Лише поліціянти зафіксували майже 17 тисяч воєнних злочинів, що були скоєні росіянами на Харківщині.

У Куп’янську Вигівський зустрівся з поліціянтами, які несуть службу біля лінії зіткнення.

“Ви знаєте, скільки ще два роки тому непритаманних поліції функцій ви тепер виконуєте щоденно – від порятунку людей під завалами до розмінування тисяч кілометрів рідної землі. Такі сьогодні українські поліцейські”, – наголосив голова Нацполіції.