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Всех 59 погибших из-за ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине установили

Общество 13:28   12.10.2023
Оксана Якушко
Всех 59 погибших из-за ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине установили

59 человек убили россияне прямым попаданием ракеты «Искандер» в селе Гроза, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«19 человек идентифицировали с помощью мобильных ДНК-лабораторий. 6 суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадение фрагментов. Одного из погибших – 60-летнего мужчину – криминалисты установили по 20 частям тела. Еще 2 человека удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из жилищ погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей», — рассказал Клименко.

Колоссальную и беспрецедентную работу провели следователи и криминалисты полиции Харьковщины. В том числе благодаря современным мобильным ДНК-лабораториям. Без них на процесс идентификации такого количества тел и фрагментов ушло бы около года.

Все жертвы – местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все – гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. 10 октября областная прокуратура сообщила, что в результате удара погибли 53 человека.

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов назвал имена 53 установленных погибших в результате российского ракетного удара по селу Гроза Купянского района 5 октября, а также еще троих человек, тела которых до сих пор не идентифицированы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 13:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "59 человек убили россияне прямым попаданием ракеты «Искандер» в селе Гроза, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.".